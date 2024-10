Maarja Vaino Hirmutamine meie ühiskonnas on juba maniakaalne

On ilmne, et nagu paljude muude asjadega elus, on selleski küsimuses langetud aeg-ajalt äärmusesse. Iga väsimus, mure või hajameelsus ei tähista kohe läbipõlemist või häiret. Inimkond ei jagune diagnoosi saanud ja veel mitte diagnoosi saanud inimesteks. Teatud stressikogemus lihtsalt ongi elu osa, millega tuleb toime tulla.