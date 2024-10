MART RAUDSAAR Rahalugemise raske rada

Ilmselt pole üldteada fakt, et meie riigieelarvet koostatakse tegevuspõhisena juba 2016. aastast alates, seega kokku juba kaheksandat aastat. Kriitilised hääled, et eelarve pole arusaadav, pole vahepealse aja jooksul vaibunud, vaid on pidevalt tugevnenud. Seega jääb mulle lisaks eelarvele arusaamatuks, miks on sellele rehale astutud mitte üks kord, vaid kaheksa korda ning miks pole suudetud vigadest õppida?