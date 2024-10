RAINER SAKS Venelased tapavad ukrainlastest sõjavange

Võib arvata, et enamikel juhtudel levitavad Venemaa teenistused visuaalseid kinnitusi mõrvade kohta sihilikult. Võib eeldada, et tegemist on riigi juhtide tasandil sanktsioneeritud poliitikaga. Ühtpidi võib selle eesmärk olla tõesti kutsuda esile Ukraina poole reaktsioon, et Ukraina sõdurid omakorda ei võtaks vangi Vene sõjaväelasi.