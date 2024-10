Küsimus on selles, kas õiguskaitseorganeid saab usaldada, et nad kasutaksid inimeste eraelulist teavet ainult siis, kui see on õigustatud, kui kuriteo raskus kaalub üles privaatsuse riive.

Ega keegi kahtlegi, et sideandmed on kuritegude paljastamisel vägagi kasuks. Küsimus on hoopis selles, kas õiguskaitseorganeid saab usaldada, et nad kasutaksid inimeste eraelulist teavet ainult siis, kui see on õigustatud, kui kuriteo raskus kaalub üles privaatsuse riive. Kahjuks on nad elavalt tõestanud, et ei, neid ei saa selles usaldada. Nad ei suuda piiri pidada, vaid kasutavad sideandmeid igal võimalikul juhul.