JÜRI KOTŠINEV Putin kardab majanduskollapsit

Sõja tõttu on Putin sunnitud suurendama oma riigi kaitsekulutusi, samal ajal vähendades sotsiaalteenuseid oma riigi kodanikele. Vaatamata suurtele lootustele, mida on Vene propagandistide poolt süstitud venelastesse peatsest läbimurdest Ukraina rinde idaosas, jätkuvad seal rasked lahingud nagu varemgi endise ägedusega. Ka nüüd, kui venelased on võtnud oma kontrolli alla Vuhledari linna, on rinde kokkuvarisemine sama kaugel kui enne Vuhledari langemist.

Pinged Venemaal, mis on tekkinud sõdimise pärast Ukrainaga on hästi nähtavad Venemaa majandust puudutavates Kremli otsustes. Venemaa Keskpank on tõstnud hoiuste intressimäärasid 19 protsendini. Selline olukord on tingitud Lääne sanktsioonidest ja tööjõu puudusest Venemaa tööturul. Moskva on avalikustanud, et 2025. aastal tõusevad Venemaa kaitsekulutused veerandi võrra. Putin kardab, et Venemaal kordub krahh, mis lõpetas NSVL olemasolu.