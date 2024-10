MATI VÄÄRTNÕU Kas me oleme rahvana kollektiivselt tõesti mõistuse kaotanud, et selliselt käitume?

Just nii võib kokku võtta tegevust, kus julgeolekuohtu Eestile nähakse küll militaarsel tasandil, aga mitte sündimata laste näol. Tegelikult on ju reaalsus vastupidine: Eesti ühiskond hääbub kiiresti kui lapsi sünnib oluliselt vähem varasemast ja lõpuks ei aita kedagi suure raha eest kokkukuhjatud relvad! Või relvastub Eesti riik tõesti selleks, et tagada tänastele pensionieelikutele turvaline riik kuni matusteni?!

Muudmoodi ei ole võimalik tõlgendada tegevusi, kus miljardeid eurosid suunatakse sõjatehnika soetamiseks, sealhulgas ka peretoetuste arvelt. Lõpuks teame ju minevikust, et isegi okupatsiooni suutis Eesti rahvas positiivse iibega üle elada, kuid 30 aastat iseseisvust on viinud laste juurdekasvu 20 000 pealt alla 10 000. Kellele ometi on vaja pealtnäha kaitstud, aga rahvast kiiresti tühjenevat riiki? Eestlastele? Arvan, et mitte!