AGO AMBRE Oli kord aeg Ameerikas kui rämpsinformatsioonil polnud massilist levi...

Omaette teemaks kujunes kuulujutt Springfieldi linnast Ohio osariigis, kus immigrandid Haitist pidavat linnakodanike koeri ja kasse sööma. Loba, mis osutus alusetuks. Kuid see vallandas vägivalla laine immigrantide vastu. Jutt on endisest presidendist. Donald J. Trump ja Kamala Harris on vastandid. Mehelikkuse karikatuur võistlemas läbimõeldud strateegiaga. Impulsiivsus ja kaalutletud hanitamne.