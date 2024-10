NORMAN VESTER Tööleminekut edasi lükkavad noored jäävad ilma vajalikust kogemusest

Eestis on paljudele noortele täiskasvanutele keskkooli lõpetamine ja ülikooli astumine oluline samm tulevase karjääri kujundamisel. Samas on üha rohkem tudengeid, kes valivad ülikooli ajal mitte töötada ega aktiivselt tööd otsida, sest nad on rahaliselt kindlustatud oma vanemate toetuse kaudu. Kuigi selline lähenemine võimaldab neil keskenduda õppimisele ja enesearengule, tekitab see küsimusi pikaajalise karjäärivalmiduse ja Eesti tööjõuturu vajaduste osas.