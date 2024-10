RAIMOND VLADIMIROV Hiina tudengid peavad leppima meie väärtustega. Eesti toetab Taiwani

Hiljuti toimus Tartu Ülikoolis rakendusfoneetika sümpoosion, kus esinesid ka Taiwani teadlased. Kuigi tegemist oli teadusmaailma sündmusega, tekitas see rahvusvahelist pahameelt. Tavapäraselt olid ülikooli peahoone ees heisatud osalejate riikide lipud, mille hulgas lehvis ka demokraatliku ja vaba Aasia riigi Taiwani lipp. Sellega kaasnes Hiina saatkonna kriitiline sõnum.

Kommunistlikule režiimi alluva Hiina saatkonna vastupanu ei tekita mingit üllatust, kuna see on juba korduvalt toimunud. Tähelepanu aga väärib asjaolu, et saatkonda informeeris toimunust Tartus õppiv hiinlasest tudeng. Saatkonna sõnul põhjustas peahoone ees heisatud lipp Tartu hiina kogukonnale, sealhulgas Tartu Ülikoolis õppivatele tudengitele, suurt pahameelt.