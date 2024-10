MARK GALEOTTI Putini probleemid Ukrainas kasvavad, kuid ta saab abi Brüsselist

Eelmise nädala esmaspäeval peeti Venemaal «taasühinemispäeva», mille president Putin 2022. aastal riigipühaks kuulutas, et tähistada nelja Ukraina oblasti: Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni annekteerimist. Venemaa isegi ei kontrolli neid ikka veel, kuid sellegipoolest rõhutas Putin oma sissetungi «tõeliselt vabastavat iseloomu» ja kiitles, et kõik eesmärgid, mis nad on endale seadnud, saavutatakse.