NÄDALA VASTAJA Avo Aas: Paradoksi kestmajäämise saladus on super õhkkond läbi aegade

Vaatamata sellele, et hittloo «Ära möödu must lähedalt» autorid on rokkinud juba 45 aastat, ilmus alles äsja ka nende esimene LP album. Kuna mitu bändi asutajaliiget on juba meie seast lahkunud, mängib Paradoks laupäeval nende aukski, ning on lubanud, et liikmete kohalolu saab siiski tunda. Aastate jooksul on Paradoks mänginud erinevates koosseisudes ja praegune solist Aavo Aas liitus bändiga 2014. aastal.