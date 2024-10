JUHTKIRI Tuumanuia kaks otsa

On hea, et Zelenskõiga seda viga ei korratud. Ukraina presidendil on ilma selletagi peal suur surve leida sõjale lahendus ja pole vaja talle lisapingeid tekitada. Zelenskõi on öelnud, et tema võiduplaani eelduseks on õiglus – sest ainult õiglus annaks mingisugustki lohutust sõja ohvritele – ja ei ole kõrvalseisjate asi ukrainlastele sõja lõpetamise tempot peale suruda.

Rahu saavutamiseks Ukrainas tuleb survet avaldada mitte ohvrile, vaid kallaletungijale, ja Jaapani tuumapommitamise üle elanutele antud preemia on selleks palju parem viis. Maailmas on üheksa tuumariiki, kuid ainult kaks neist ähvardavad avalikult teisi riike tuumarelvaga. Need on Põhja-Korea ja Venemaa.

On tähelepanuväärne, et isegi niinimetatud globaalse lõuna kolm tuumariiki Hiina, India ja Pakistan ei kiida Vladimir Putini tuumaähvardusi heaks. Selle aasta rahupreemia aitab seda harvaesinevat ülemaailmset konsensust kinnistada.

Kuid mündil on ka teine külg. Koos maailmalõpukellaga, mille seierid on alates eelmise aasta jaanuarist kaugemal kui kunagi varem, võib selle aasta Nobeli rahupreemia anda hoopis hoogu juurde Putini tuumahirmutamisele. See oleks suur viga.

Ajalugu on korduvalt õpetanud: tahad rahu, valmistu sõjaks. Rahu ei too mitte järeleandlikkus ja nõrkus, vaid kindlameelsus ja tugevus.