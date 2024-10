Nädala nägu Liivakuningas Rafael Nadali hüvastijätt

Iga lõpp on alati valus, kuid kui tead seda oodata, mõjub see teisiti. Leebemalt. Täpselt nõnda läks ka tenniselegend Rafael Nadaliga, kes andis sel nädalal teada, et riputab järgmisel kuul ketsid lõplikult varna.

Seda, et üks hetk see juhtub, on peljatud pikalt. 38-aastane hispaanlane osales puusavigastusest tulenevalt mullu ju kõigest kahel turniiril, kus käis kokku väljakul neljas matšis. Tänavugi on vastavad numbrid olnud ahtakesed, vastavalt seitse ja 19.