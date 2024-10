Dan Bogdanov Riskianalüüs küberturbes käib samamoodi nagu maanteedel või rahanduses

Risk on seotud tuleviku ebakindlusega. Me ei saa juhtuvat kunagi täielikult ette näha ja peame arvestama võimalusega, et asjad ei lähe plaanipäraselt. Investeeringud võivad hukka minna, maanteel võib loom teele joosta või kontrollimata allikast ostetud sidevahendid võivad sobimatul hetkel käes plahvatada. Mõni halb sündmus on sage (juhtub maailmas iga päev), mõni juhtub harva (kord kümnete aastate jooksul), mõni on nii haruldane, et polegi veel inimkonna ajaloo jooksul kunagi juhtunud.