TRIIN TAMMERT Emadest, isadest, lastest ja Eesti riigist

Kas pole huvitav, et ajakirjandus on valinud mitte kirjutada hooldusvaidlustest ega suitsiididest ning mõlemad on Eestis suur probleem ning nii nende statistika kui ka teistes kanalites levivad lood on alarmeerivad. Alati saab valida, kuidas mingit teemat kajastada, et lapsi ja lähedasi kaitsta. Lisaks, kui nt ühel poolel on nii palju kõvemad advokaadid, rohkem raha ja mõjuvõimu, et ametnikke ja kohtuid panna selgelt lapsi kahjustavaid samme astuma, ei käi jutt enam artiklitest hooldusvaidluse, vaid korruptsiooni ja võimu kuritarvitamise teemal.