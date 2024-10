Meil on enam kui 59 000 töötut, pea 20 000 rohkem kui eelmisel aastal ning järjest kuuleme uudiseid koondamistest ja ettevõtete sulgemisest. Lisaks on tööjõuturul saadaval kümned tuhanded Ukraina põgenikud. Kas sellest ei piisa? Valitsus ise on hinnanud, et maksutõusude tõttu kaotavad järgmisel aastal töö veel tuhanded inimesed. Ja ikka tahetakse võõrtööjõudu juurde?