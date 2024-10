ALLAR JÕKS Mul on põhiseaduslik õigus unistada riigist, kus rahulolevat ettevõtjat ei saada pilk «järelikult tüssas riiki»

Mul on põhiseaduslik õigus unistada riigist, kus seaduste loomise eeldus ei ole veendumus, et ettevõtja on rahvavaenlane. Riigist, kus rahulolevat ettevõtjat nähes ei arvata, et järelikult on tal õnnestunud riiki tüssata, kirjutab sotsiaalmeedias vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks.