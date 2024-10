JUHTKIRI Kes võidab kulla?

Mille vahel EOK liikmed siis valivad? Kui eesmärgiks oleksid muutused, EOK presidendi esinemisoskus või globaalne tuntus, siis tuleks valida Kaljulaid. Kui eesmärgiks oleksid stabiilsus ja sponsorraha leidmine, siis tuleks valida Sõõrumaa. Kui aga eesmärgiks oleks spordialane kompetentsus, tuleks valida muidugi Teigamägi.

Igal kandidaadil on seega omad tugevused ning paraku ka nõrkused. Alustame Urmas Sõõrumaast. Ta on olnud EOK-le kaks ametiaega hea president, meedias nähtav ja langetanud põhimõttelistes küsimustes õigeid otsuseid. Tema ametiaega jäävad spordieetika teema esiletõus Eesti spordis ja Ukraina sõda.

Tõsi, Eesti jäi Pariisi olümpial medalita ning EOK-le on ette heidetud vähest võitluslikkust. Kuid meil polnud puudu medalikandidaatidest, meil nappis paraku õnne. Seega, meie spordisüsteem ei ole tuksis, võimalikke medaliste meil on. Ja juba on ette näha, et neid on ka 2026. aastal Milanos ja 2028. aastal Los Angeleses.

Urmas Sõõrumaa kiituseks võib öelda sedagi, et tema juhtimisel on kutsutud ellu Team Estonia projekt, mis pole veel ideaalne, kuid ka pool rehkendust on parem kui rehkenduse puudumine. Müüriladumine ongi aeganõudvam ja keerulisem kui viimaste katusekivide paika asetamine.

Olenemata valimistulemusest on kandidaatide debatid olnud huvitavad ning Eesti sporti edasiviivad.