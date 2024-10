PHILIPPE JOURDAN Nende põhimõtetega saame luua eetilise ja inimeste heaks töötava tehisintellekti

Noore teismelisena juhtusin lugema Ameerika ulmekirjanduse autori Fredric Brown’i kõige lühemat lugu, 1954. aastal kirjutatud «Answer» (tõlkes «Vastus»), kus galaktika president lülitab sisse kõige võimsama arvuti, mida inimkond on kunagi suutnud ehitada ning küsib arvuti käest kõige raskema küsimuse: Kas Jumal on olemas? Pärast lühikest vaikust masin kirjutab: «Yes, now there is a God» (nüüd on Jumal olemas). President tormab masinat välja lülitama, aga on liiga hilja. Taevast tulnud välk tapab ta, sulatab süütenupu ära ning masin jääb igaveseks sisselülitatuks.