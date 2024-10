Võib muidugi arvata, et poliitilise kultuuri erosioon on osalt tingitud just Donald Trumpi halvast eeskujust, kes on kogu oma poliitkarjääri jooksul üsna edukalt suutnud jääda puutumata peaaegu kõigist süüdistustest tema vastu. Kuid nagu Peeter Espak tänases Fookuses kirjutab, on osa neist süüdistustest otseselt valed ja osa kujutab endast karakterrünnakuid, mille eesmärk ongi inimese mainet määrida sääsest elevanti tehes.