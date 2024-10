RAINER SAKS Ukraina lasi õhku mitusada venelaste drooni, aga sellega Venemaa kaotused ei piirne

Ukraina ründas eile edukalt droonidega Venemaa lääneosas Brjanski oblastis Karatševi asulas paiknevat suurt laskemoonahoidlat (ca 110 km Ukraina piirist). Ka selle arsenali puhul liigub info, et lisaks tavapärasele Vene laskemoonale hoiti siin Põhja Koreast toodud suurtükimürske. Ukraina luure andmetel hoiti nendes ladudes ka liugpomme. Hiljem kinnitas ka Ukraina kindralstaap seda informatsiooni, lisades, et enamik laskemoona oli ladustatud lageda taeva alla.

Ukraina ründas ilmselt enda toodetud Neptun raketiga Jeiskis Aasovi mere lähedal (Krasnodari Krai, Lõuna-Venemaa) laskemoonaladu. Kui vastab tõele, et sinna olid paigutatud 400 Iraani drooni, siis sotsmeedias avaldatud piltide põhjal on kindel, et neist midagi järele ei jäänud. Venemaal Põhja Kaukaasias, Adõgee piirkonnas tabasid droonid Vene armee lennuvälja.