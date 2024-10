ANTI ALLAS Läänemetsa peksmine ei muuda tegelikkust

Miks Eametsa kirjeldatu peale ei kosta hirmsat kisa? Aga see selleks - poliitikute peks kuulub poliitikute palga sisse. Eriti vähetähtis on see siis, kui peamised kaikaga vehkijad on olnusse kinni jäänud konkurendid. Räägime asjast. Minu elukogemus näitab, et riigi sekkumine majandusse peab käituma põhimõttel, et nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik. Täpselt sihitud ja mõõdukal viisil mõjub see kui õige tablett haiguse korral. Leedu on tõesti osanud manustada vajalikku tabletti majanduse arengu hüvanguks. Samas on selge, et tablettidega ei saa liialdada.