MART KULDKEPP Külma sõja varude ammendumine on määrav

Osalt vastab see Venemaa huvidele: Kremlis kindlasti ei soovita, et abi Ukrainale muutuks mingiks rutiinseks, tehnokraatlikuks küsimuseks, mis avalikkuses huvi ei ärata. Ent teisest küljest on seesugustel arutlustel oma hariduslik väärtus, sest keskmise lääne inimese strateegilised instinktid on nõrgad ning sõja ja okupatsiooni küsimustega suudetakse suhestuda ainult üsna kaudselt ja pealiskaudselt. Need nähtused on vaja uuesti mõistetavaks muuta, sest kuigi lääneriigid käimasolevast sõjast otseselt osa ei võta, ei saa nad kindlasti olla ükskõiksed küsimuses, kes selle sõja võidab või kaotab.