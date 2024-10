Üle 200 000 inimese, sealhulgas nii süürlasi kui liibanonlasi, on juba põgenenud Süüriasse, hoolimata sealsest keerulisest ja ohtlikust olukorrast. Varasem kogemus näitab, et kui Liibanonis elutingimused veelgi halvenevad, võib märkimiseväärselt suureneda tõenäosus, et paljud enam kui kahest miljonit sealset põgenikust hakkavad otsima teid Euroopasse.