JUHTKIRI Mu vana kuub, veel vastu pea!

Kas Eesti on selleks valmis? Muidugi mitte. Uue aasta algusest ei tohi inimesed enam oma vanu rõivaid, aga ka jalanõusid olmeprügisse visata, vaid peavad neid sorteerima. Praktikas tähendab see tõenäoliselt nende jäätmejaama viimist. Jäätmejaamu pole aga iga nurga peal ning nende hulk omavalitsustes võib olla erinev.

Kas võime saada selle eest Euroopa Liidult trahvi? Tõenäoliselt, kui me ei suuda olukorda mõne kuu jooksul hüppeliselt parandada. Kas see oleks mõeldav? Põhimõtteliselt küll, kuid oleks olemuslikult jabur. Taas kord pole teemat hästi läbi mõeldud.

Nimelt, viimastel aastatel on kujunenud olukord, kus omavalitsused täidavad formaalselt kasutatud rõivaste vastuvõtmise kohustust jäätmejaamades. Kas inimesed on neid sinna viinud või mitte, on omaette küsimus, kuid nende äraandmise võimalus on olemas. Nüüd on inimesed kohustatud neid sinna viima. Sellega haakub kolm probleemi.