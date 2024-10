Sander Silm Valikuline järelevalve?

Tallinna halduskohus menetles üleeile üht kohtuasja. Pole just sagedane, et eraisik kaebab kohtusse finantsjärelevalve asutuse, kuid nüüd just nii juhtus ja kohtus läksid vastakuti eraisikutele laene pakkunud Mari-Liis Michelson ja finantsinspektsioon.

Lühike kokkuvõte. Mari-Liis Michelson andis eraisikuna eraisikutele laene ja jõudis teenida 400 eurot, enne kui finantsinspektsioon juhtis tema tähelepanu tegevuse ebaseaduslikkusele ja avaldas hoiatusteate, et Michelsoni näol tegemist on tegevusloata krediidiandjaga. Michelson lõpetas krediidiandmise ja palus inspektsioonil hoiatusteade kustutada. Inspektsioon keeldus. Nüüd soovib Michelson kohtus ei vähem ega rohkem kui õigusselgust, sest seaduse järgi on tegevusluba tarvis juhul, kui tarbijakrediidi andmine oleks tema peamine tulu teenimise allikas. Michelsonil see aga polnud.