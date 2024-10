Hetkel aga sellega seis säärane, et tuleks lõpetada nii riiklik tuumajaamade kui meretuuleparkidega tegelemine. Mitte et need oleks halvad või ebavajalikud tehnoloogiad, aga kummastki ei tule meie riigikeses välja muud, kui üks suur riigivargus ja muidulollus. Seega võiks soovida õnne nii tuumajaamade kui ka meretuuleparkide arendajatele kõigi nende võimsate plaanide teostamiseks, igati kaasa aidata, aga mitte raha või kohustustega.