RAINER SAKS Ukraina raketiväed ründasid suurimat kütusehoidlat Krimmis

Ukraina jaoks väga oluline oli peaministri Shmyhali kohtumine Slovakkia peaministri Ficoga. Slovakkia peaminister suhtub teadupärast Ukrainasse vaenulikult, kuid erinevalt oma Ungari kolleegist ei ole liigse agarusega emotsioone meedias taga ajanud. Mõlemad riigid üritasid Ukraina Taga-Karpaatias toimunud kohtumine määratles mitmed kahepoolse koostöö raamid. Slovakkia peaminister teatas sealjuures, et on vastu Ukraina liitumisele NATO-ga, kuid mitte EL-ga. Samuti teatas Slovakkia peaminister, et Slovakkia ei tarni Ukrainale surmavat relvastust, kuid toetab Ukraina rahuettepanekuid.

Samas on Ukraina projektides osalemine Slovakkiale rahaliselt niivõrd kasulik, et suhteid katkestada ei ole mõeldav. Ukraina peaminister teatas omakorda, et nad ei kavatse järgmisel aastal enam pikendada Vene gaasitransiidi lepingut läbi Ukraina Euroopasse. See teade annab aimu, milline on Slovakkia peaministri kõige suurem motiiv Ukrainaga suhtlemist jätkata.