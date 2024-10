TOOMAS ALATALU Sõjas on kätte jõudmas jagamise aeg? Putin ja Lavrov avavad kaarte

Kiievi ja tema lähiliitlaste hoiak on selge – agressor tuleb tõrjuda tagasi oma urgu ehk Ukraina saagu tagasi 1991. aasta piirid. Paraku sõda venib ja mõned mõjukad riigid, kes pole küll otseselt Venemaa liitlased sõjas, on samas toetust jaganud viimasel ajal sündinud erinevatele rahuplaanidele. Need peavad muuhulgas silmas ajutisi territoriaalseid lahendusi – sõdimine peatub seal, kus ta hetkel on, mis mõistagi on kaotus Ukrainale, andes Venemaale võimaluse kinnituda vallutatud aladel.