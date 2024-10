Säärase sõnumi saime esmaspäeval peetud riigikogu väliskomisjoni istungilt, kus välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov andsid aru, miks hääletas Eesti eelmisel kuul ÜRO Peaassambleel Iisraeli hukka mõistva resolutsiooni poolt.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) nentis, et Eesti kaitstav reeglitepõhine maailmakord, mida Tsahkna tõi põhjenduseks hääletusel Iisraeli vastu, on läbi tegemas muutusi. «See reeglitepõhine maailmakord, mida me kaitseme, on paraku Venemaa ja Hiina tegevuse kontekstis muutumas. Kuidas me siin Eesti julgeolekut kõige paremini suudame tagada, on hoides kokku liitlastega, demokraatlike jõududega,» ütles Mihkelson ERRi teatel.

Parem informeeritus ja strateegiline vaade tulevikule aitavad Eestit edasi läbi keerulise tuleviku.

Väliskomisjoni esimees rõhutas veel, et Eesti ei tohi kukkuda välispoliitilistesse lõksudesse, nagu see Iisraeli-hääletus kahtlemata oli.

Tuleb ka meenutada, et väliskomisjoni arutelu leidis aset väga sümboolsel kuupäeval – aasta tagasi, 7. oktoobril ründas terrorirühmitus Hamas Iisraeli, tappes ligemale 1200 inimest ja võttes 251 pantvangi. Sealtpeale on sõda Lähis-Idas laienenud ja muutnud palju maailma geopoliitikat, kaasa arvatud vähenev tähelepanu Ukraina sõjale. Kuid Iisraelil on õnnestunud märkimisväärselt kahjustada nii Hamasi kui ka Iraani toetatavat Hezbollah’d.