KALEV VILGATS Eesti tuntuima karikaturisti kurb saatus

Teada on, et nimede eestistamislainega võtsid Grigori Tõnisson ja ta abikaasa Lydia uueks perekonnanimeks Agori. Sama nime said pojad Vello ja Olev. Abikaasa Lydia soovis uueks eesnimeks Viiu ja Gori võttis Grigori asemel Vello. Niisiis oli 1935. aastast Gori ametlikult Vello Agori. 7. oktoobril 1944 valis Gori vabasurma.