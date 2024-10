RIHO TERRAS Iisrael kavatseb minna nii kaugele kui võimalik

Välismeedia on nimetanud 7. oktoobrit Iisraeli (lähi)ajaloo kõige surmatoovamaks päevaks. Palestiinat juhtiv terroriorganisatsioon tappis aasta tagasi ainsa päevaga 1189 inimest, sealhulgas 815 tsiviilisikut, haavas 7500 inimest ja võttis 251 pantvangi.

Tänaseks on sõjategevusse otseselt kaasatud ka Iraan ning Liibanon. Juba sõja algfaasis oli selge, et maailma tähelepanu ja toetused liiguvad Ukrainast Lähis-Itta. Ukraina toetamine küll jätkub, kohati üle kivide-kändude, kuid globaalselt on sõjategevuse laiali laotumine Venemaa huvides.