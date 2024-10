Poliitikud vahetavad toole, vahetavad sõnastusi, lapivad oma maailmavaadet ja sõimavad endist erakonda. Selge, et lõppkokkuvõtteks ülejooksmine erakonnast erakonda (ka tasu, töökoha, võimu või veendumuste pärast/eest) on igaühe asi. Kuna aga selliseid näiteid on viimasel ajal liiga palju, siis ehk peatuks korraks, et mõista: miks selline populaarne poliitiline trend mitte midagi head pikemas perspektiivis valijatele ei too.