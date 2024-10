MART RAUDSAAR Ebaviisakuse ülistuseks

Ma olen alati arvanud, et meie inimesed on enamuses vaiksed, tagasihoidlikud ja viisakad. Tegemist on paraku viisakusega, mis võib valusasti kätte maksta. Ma ei taha öelda, et kõik peaksid muutuma korraga ebaviisakateks, kuid tänapäeva ühiskonnas on tarvis uutmoodi oskuseid, kirjutab Postimehe arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar.