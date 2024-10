OTSEÜLEKANNE Väheräägitud võimalus, kuidas toetada kultuuriväärtusi

«Annetamine on kirikus pikaajaline traditsioon, kuid annetamiskultuuri kui nähtuse üle me enamasti kuigipalju ei mõtiskle. Eelkõige mõtleme selle all raha annetamist, aga vähemalt sama oluline on aja ja kogemuste jagamine. Annetamiskultuur võib tuua kogukondi kokku ja anda käegakatsutavaid tulemusi ühise kultuuripärandi hoidmisel,» sõnas üks sümpoosioni korraldajatest, Muinsuskaitseameti kunstipärandi nõunik Kadri Tael.