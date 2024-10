Sergei Medvedev Venemaa mobiliseerib naisi armeele sünnitama

Putini Venemaa on tõesti suur eeskuju patriarhaati hindavatele meestele. Iseasi, kas need mehed oleksid nõus olema vabatahtlikult kahurilihaks Venemaa lõpututes sõdades. Nüüd on mobilisatsioon välja kuulutatud ka naistele, kirjutab kirjanik ja ajaloolane Sergei Medvedev oma värskes essees – mobilisatsiooni eesmärk on muuta nad sünnitusmasinateks, sest kahurilihast on alati puudus.