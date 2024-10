Dunda viitas Valgevene juhi Aljaksandr Lukašenka korduvatele sõnavõttudele sõjaks valmistumise kohta. Dunda mõttekäik oleks rünnata väikeste üksustega piiratud alal, nii nagu seda tehti Kurskis. Dunda arvates Valgevene väed ei osutaks vastupanu ning kui Ukraina väed hõivaks mingi osa Valgevene territooriumist, tõestaks see, et Venemaa ei suuda kontrollida olukorda Valgevenes.

Süvenemata Ukraina parlamendi liikme olukorra hinnangule, on selge, et tegemist on vägagi oskusliku Valgevene juhi trollimisega. Valgevene juht ise on oma korduvate sõnavõttudega samal teemal loonud eeldused enda surve alla sattumiseks.