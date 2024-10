Tsahkna: Hamasi rünnak oli lähiajaloo õõvastavaim

«Hamasi käe läbi hukkus enam kui 1100 inimest ja Hamasi küüsi langenud umbes 250 pantvangist ootavad kümned siiani, veel aasta hiljem, võimalust naasta koju oma lähedaste juurde. Loodan südamest, et see juhtub peagi, ja toetan kõiki rahvusvahelise üldsuse pingutusi, et see viivitamatult teoks saaks. Olen oma mõtetes hukkunute ja pantvangi langenute ning nende lähedastega,» ütles Tsahkna.

Tema sõnul ei ole Hamasi ebainimlikule terrorile mingit õigustust. «Mõistan selle häbiväärse rünnaku hukka. Eesti seisab solidaarselt Iisraeli kõrval, kel on täievoliline õigus end ja oma inimesi terrori vastu kaitsta, seda aga ranges vastavuses rahvusvahelise humanitaarõiguse normidega,» ütles Tsahkna.

Välisminister Margus Tsahkna. Foto: Madis Veltman

«On äärmiselt kahetsusväärne, et konflikt on nüüdseks veelgi laienenud. Eelmise nädala alguses olime tunnistajateks Iraani järjekordsele raketirünnakule Iisraeli pihta ja terroriorganisatsiooni Hezbollah’ vaenutegevus on viinud piirkonna veel suurema sõjaohu lävele,» jätkas välisminister.

Tema sõnul on kõige suuremateks kannatajateks Lähis-Idas lahvatanud kriisis tsiviilelanikud, kelleks on enamasti kõige haavatavamad, naised ja lapsed. Liibanonis ja Iisraeli põhjaosas on oma kodudest põgenenud enam kui miljon inimest ning Gaza järjest halvenev humanitaarolukord on vastuvõetamatu.

«Toetan kõiki diplomaatilisi pingutusi sõjategevuse ägenemise vältimiseks, et juhtida Lähis-Ida eemale kuristiku veerelt,» ütles Tsahkna. «Seisan püsiva lahenduse leidmise eest piirkonnas. Olen endiselt veendunud, et selleks on kahe riigi lahendus, mis tagaks Iisraeli julgeoleku ning annaks Palestiinale poliitiliselt ja majanduslikult stabiilse tuleviku. Seda mitte ainult Lähis-Ida, vaid meie kõigi rahumeelsema käekäigu nimel.»