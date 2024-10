Linnavõimu esindajate väitel olla muuseumis tehtud juhtimisvigu. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogus jagunevad riigi ja linna esindajate kohad pooleks. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis jääb peale nõukogu esimehe hääl, kelleks on riigi esindaja. Riik aga on Narva muuseumi juhtimisega rahul.

Eks see annab aimu, mis võib juhtuda, kui muuseumi nõukogu veelgi politiseerida. Seaduse järgi ei tohiks sihtasutuse nõukogu muuseumi töösse sekkuda, kuid nagu näha, pole see igaühele takistuseks. Märtsikuus lahendati asi sellega, et kuulutati välja töörahu. Nüüd aga paistab, et linna esindajatele ei maksa see midagi.