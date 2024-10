MARJA-LIISA VEISER Tuumajaam teeks Eesti riigi tugevaks

Selle tulemusena on Eesti riik juba kaotanud energeetilise sõltumatuse. Samas esitab see olukord ka võimaluse luua tulevikukindel ja kestlik energiasektor. Riigi energeetilise sõltumatuse tagamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks peavad valitsuse poliitilised otsused olema otsustavad, samas läbimõeldud, julged ja pikaajalised.

Eesti energeetikasektori peamised probleemid saab jagada nelja põhilisse kategooriasse: meie juhitavad tootmisvõimsused on oma eluea lõppu jõudnud. töötavad fossiilkütusel ehk põlevkivil, taastuvenergia tootmisvõimsuste sõltuvus tuultest ja päikesest, mida meil ei ole alati saadaval (või on vähe) praegu ja tulevikus ning elektrivõrgu liinide vananemine. Kõik need probleemid nõuavad erinevaid lahendusi ja strateegiaid, kuid nende edukas lahendamine on oluline selleks, et tagada energiajulgeolek ja täita kliimaeesmärke.