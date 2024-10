JÜRI KOTŠINEV Kas Putin peab tegema enda jaoks ühe väga ebameeldiva otsuse?

Peskov märkis samuti, et nende meeste arv, kes soovivad sõlmida vabatahtlikult lepingu Venemaa Kaitseministeeriumiga Ukrainas «sõjalisest erioperatsioonist» osavõtmiseks on pidevalt kasvanud. Sama juttu rääkis ka Venemaa president Vladimir Putin, kes teatas mitmel pressikonverentsil, et uueks mobilisatsioonilaineks puudub Venemaal igasugune vajadus.

Samal ajal on Venemaal hakatud Kaitseministeeriumi poolt looma ühtset kutsealuste elektroonilist registrit ja välja töötama süsteemi elektrooniliste kutsete väljasaatmiseks sõjaväekohuslastele. Venemaa võimud väidavad, et see uus süsteem hõlmab ainult kutsealuste arvelevõtmist ega ole kuidagi seotud uue mobilisatsioonilainega. Venemaa võimud on korduvalt eitanud võimalikku uut mobilisatsiooni. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on teatanud mitmel korral, et Venemaal on kindel plaan mobiliseerida 2024. aasta lõpuni 300 000 uut võitlejat. Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov on kategooriliselt selle väite ümber lükanud. Ukraina allikate väitel valmistuvad venelased uue, 100 000 mehelise väegrupeeringu formeerimist. See pidi olema kindel fakt ja mitte prognoos ega oletus, väidavad Ukraina kompetentsed allikad.