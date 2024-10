TÕNU OTS Mis on elujõud ja kuidas seda määratleda?

Vanu meile ja tekste sirvides ja nüüd käivitunud arutlustes iibest ja vanadusest leidsin end taas mõtlemas sellest, mis see elujõud kõigile mõistetavalt ikkagi on. Muidugi ei ürita ma rünnata poliitilisi, meditsiinilisi, geneetilisi, demograafilisi ega süvafilosoofilisi seisukohti hingest ja vaimust. Süvauuringud neis valdkondades on vajalikud, kuid nn. tavainimeses tekitavad need oma abstraktsuses pigem segadust. Abstraktset on aga kerge kohe ka absurdseks tembeldada. Praeguseid kriisimeeleolusid hinnates võib see nii juhtunudki olla.