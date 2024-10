Võib eeldada, et luureinfo pärineb Ukraina korraldatud suurte Vene arsenalide rünnakute eelsest ajast. Seda infot ei ole võimalik avalike allikate põhjal hinnata. Kui olukord on tõesti selline, siis on Venemaa laod nüüdseks sisuliselt tühjad ning kogu Venemaa sõjatööstuse toodang läheb otse Ukraina vastasesse sõtta. Selle info põhjal on ka arusaadav, miks Venemaa kõige kõrgema taseme esindajad niivõrd sageli Põhja-Koreas viibivad.