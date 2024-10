NÄDALA VASTAJA Ivo Uukkivi: punki teha on lõbus, eriti kui oled juba, nagu öeldakse, soliidses eas

Toonane võim nägi erinevaid isetekkelisi kultuurivorme, nagu punkrokk, pidurina nõukogude moraali õitsengule. Juba esimese kontserdi järel sattusid tegijad ka keelatud bändide nimekirja, sest kauaoodatud esinemisega mindi täie peale välja, nii et ka mööbel lendas. Nüüd on Velikije Luki solist Ivo Uukkivi sõnul Eesti «stabiilseim bänd».

Hetkel läheb tihedalt. Äsja lõppesid «Onu Bella tähestiku» etendused ja oli filmi «Emalõvi» esilinastus, milles kaasa tegin. Käsil on ka kahe uue lavastuse proovid, draamateatris esietendub novembri alguses Yasmina Reza «James Brown kandis lokirulle» ja Jaapani autori Koki Mitani «Naeru akadeemia» esietendub novembri lõpus rühmituse Akadeemiline Teater poolt Kanuti aia huvikooli majas. Siis on veel taastusproovid etendustega «Aja oma atra läbi koolnute kontide» (ökotriller) ja «B-koondis» – selles pealkirjas on kirjas, millega tegu. Ja lisaks veel mõned «legendaarsed» kontserdid Velikije Lukiga.