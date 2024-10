JUHTKIRI Meie tähtsaim koostisosa

Ilusate koolimajadega on veel see häda, et tihtipeale tähendab ühe uue koolimaja ehitamine kahe-kolme vana ja väiksema kooli sulgemist, eriti maal. Meie tänases lehes tõdeb dirigent Aarne Saluveer nukralt: «Kui sa sulged kolm kooli, siis tegelikult sulged sa ka kolm koori.» Aga see närib juba otseselt meie kultuurikoodi – laulupidusid. Nokk kinni, saba lahti?

Õpetajatega on meil samuti hästi ja on halvasti, kuidas keegi seda näeb. Eelmisel aastal oli õpetajate keskmine palk 2199 eurot, mis on 120 protsenti Eesti keskmisest. Jah, me ei suuda seda taset hoida, sest Eesti keskmine palk liigub eest ära. Kuid ühiskonnale on vajalik signaal antud ja ühiskond on vastanud. Õpetajaks soovib õppida kaks korda rohkem inimesi kui viis aastat tagasi.

Lihtsaid lahendusi ei ole, aga keegi ei saa öelda, et me ei ole haridust väärtustanud. President Alar Karisel on kahtlemata õigus: «Lutsu lugude üle aegade ulatuv menu on märk, et haridus on Eesti rahva loos sügavalt sees.» Nii see tõesti on.

Head õpetajate päeva, kallid õpetajad!