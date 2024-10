NÄDALA NÄGU Pärtel-Peeter Pere – mitte ainult kastirattamees

Professionaalse turundajana ta teab, et tuntust toidavad nii head kui ka halvad uudised. Sellel nädalal peatas ta kastirattaga tänaval sõites bussi ja sõneles bussijuhiga – kes ei suhtunud rattasõitjasse lugupidavalt –, teised on märganud teda uljalt rattaga sõites telefoni kõrva ääres hoidmas, kuid veel enam tekitab kõneainet tema igapäevane töö linnavalitsuses.

Koalitsioonipartnerid süüdistavad teda liigses esinemislustis, kusjuures ta sekkuvat pidevalt teiste abilinnapeade haldusalasse, aga ei kipu rääkima, mis tema enda valdkonnas halvasti on. Neljapäevasel volikogu istungil üritas opositsioon talle koos kahe teise abilinnapeaga umbusaldust avaldada, kuid ettearvatult ei läinud see läbi. Perele pannakse süüks katmata lubadusi, sealjuures taganemist lubadusest lumekoristuskohustus täielikult linna kanda võtta. Tüüpilise poliitikuna ajas ta alguses tagasi, et tema pole midagi lubanud, kuid ebatüüpiliselt käitudes hiljem siiski tunnistas oma vigu.