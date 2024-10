ERKKI BAHOVSKI Lähis-Ida konfliktis loeb ideoloogia, mitte kokkulepped

Alustagem viimasest. Kui vaadata maakaarti, siis näeme põhikooli geograafiana, et Iraanil ja Iisraelil puudub ühine piir. Selleks, et Iraan saaks Iisraeli okupeerida, tuleb Iraani sõjaväel marssida läbi Iraagi, Jordaania või Süüria. See oleks ulme, nagu ka meredessandi tegemine Punaselt merelt.