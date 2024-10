ENE-MARGIT TIIT Miks sündimus Eestis väheneb? Kas eesti rahvas hääbub? Mida tuleks teha?

Rääkides sündimuse vähenemisest Eestis, on kasulik pidada silmas ka kogu maailmas toimuvaid ja toimunud protsesse, mis kõik on omavahel seotud. Ajaloo jooksul on need seosed ja vastastikused mõjud aina tugevnenud, kirjutab Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit.