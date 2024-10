AGO AMBRE Tänapäeva poliitika reeglid nõuavad meelelahutust

Peaosa mängis Clem Whitakeri ja Leone Baxteri äsjaasutatud propagandafirma Campaigns, Inc., mis oli esimene poliitiline nõustamisfirma maailma ajaloos. Kuna Sinclair oli 47 raamatut kirjutanud, siis Baxter ja Whitaker noppisid neist lauseid, mida nad omistasid Sinclairi vaadetele. Nopitud laused, mida kirjanik romaanide tegelastele suhu pani, olid muidugi sisult negatiivsed. Neid taunivaid lauseid avaldas Los Angeles Times iga päev esimesel leheküljel erilises, silmapaistvas boksis kuus nädalat järjest kuni valimisteni. Olgugi et Sinclair kaotas, said demokraadid piisavalt hääli, et saavutada koht osariigi poliitikas.