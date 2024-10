MAAKOHTUNIKU MÕTTEID Kohtult nõutakse liiga sageli enamat kui õigust

Kohtunike arvamusavaldusi oma tööst on ajakirjanduses väga harva näha, sest avaldada tahetakse ikka tekste, kus on mõni konkreetne lugu taga. Kuid meie töö spetsiifika on, et me ei saa oma töölugusid rääkida. Konkreetsete kaasuste nõupidamistoa arutelude saladusi (kohtute seadus § 71 ja 72) ei tohi kohtunik avaldada ka pärast kaasuse äraarutamist, see jääbki sinna alatiseks. Isegi siis, kui kohtunik arutas asja üksi ja arutas vaid endaga. Isegi kinnisel istungil on palju asju, mis jäävadki lõpuni vaid kohtuniku sisse suletuks.